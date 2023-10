Kona II: Brume komt naar de Switch

Deze mysterieuze adventure game komt net op tijd voor Halloween.

Kona II: Brume is het vervolg op het mysterieuze Kona uit 2017. Uitgever Ravenscourt en ontwikkelaar Parabole hebben bekendgemaakt dat de game op 18 oktober naar de Switch komt.

Kona is een exploratie en adventure game waarbij je in de huid kruipt van rechercheur Carl Faubert. Het speelt zich af in het noorden van Canada in het jaar 1970. Er heerst een bizarre mist in het landelijke mijndorpje en het is je taak om te onderzoeken waar deze Brume vandaan komt.

In de eerste plaats moet je veel verkennen door de besneeuwde landschappen en ontdek dat je niet helemaal alleen bent. Er zijn namelijk nog andere gestrande mensen, overlevenden van een lawine. Je kan naar verschillende locaties reizen met een hondenslee. Maar terwijl je zoekt naar aanwijzingen in het dorp en omliggende meren verkent, zal je ook moeten zien te overleven. De bitterkoude sneeuwstorm, gevaarlijke wilde dieren en andere nachtmerries die de mist je aanreikt, zullen voor de nodige uitdagingen zorgen.

