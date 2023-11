[Review] Let’s Sing 2024 – Geen zangtalent nodig!

Ben jij een nachtegaal of een kraai? Laat het horen zonder schaamte in Let's Sing!

Als muziekdocent kan ik een game als Let’s Sing 2024 natuurlijk niet laten lopen. Zingen is leuk en iedereen kan het proberen. Dat lijkt ook het motto te zijn van deze game. Er valt in ieder geval genoeg te beleven en dat verbaast mij toch wel een beetje (in positieve zin!). Lees snel waarom.

Een korte ervaring vooraf

Mijn ervaring met karaoke-games is een beetje blijven steken in de PlayStation 2 en 3 periode. Ik speelde in die tijd ontzettend veel SingStar met vrienden en familie. The Reason van Hoobastank was één van de favorieten. Bij het spelen van Let’s Sing 2024 zag ik dit nummer er ook weer tussenstaan. De cirkel was rond, dacht ik. Toch is er in die jaren veel veranderd. Mensen willen het graag online tegen elkaar opnemen en het kopen van allerlei verschillende edities op discs is verleden tijd. De game heeft namelijk een VIP-pas, waarmee je toegang krijgt tot een groeiende bibliotheek aan nummers.

Wat heeft Let’s Sing ons te bieden?

De basis van Let’s Sing is natuurlijk heel eenvoudig. Het draait om zingen op allerlei manieren. De simpelste manier is de optie Classic waarmee je gewoon een keuze maakt uit de lijst van nummers en gaat zingen, alleen of samen met vier anderen. Op alle plekken in de game is er een beloningssysteem, zo ook bij deze simpelste modus. Na het zingen kunnen er verschillende vaardigheden worden geüpgraded. De keuze van deze vaardigheden hangt samen met het lied wat je hebt gezongen. Gaat het bijvoorbeeld om een popnummer, dan raakt de voortgangsbalk van ‘Pop Mastery’ verder gevuld. Deze manier van belonen komt vrijwel overal terug. Ik vind het een leuke manier van belonen. Het moedigt namelijk aan om soms andere genres te kiezen en niet steeds dezelfde liedjes die je al kent. Een andere leuke bijkomstigheid is het vrijspelen van allerlei kledingattributen om jouw avatar er nog ‘cooler’ uit te laten zien.

Daarnaast heb je nog de Feat modus, waarbij het vooral draait om het lied in duetvorm te zingen. Als je alleen bent, doe je dit samen met de artiest. Met vrienden verdeel je het lied eigenlijk tussen degene die zingen. Een leuke variatie op gewoon karaoke zingen en ook een stuk lastiger. Soms zingt iemand opeens een tweede stem, wat even wennen kan zijn.

De onlinemodus is leuk, maar vond ik wat onoverzichtelijk. Er zijn twee verschillende podia, waar vrijwel ieder moment een festival bezig is. Tijdens zo’n festival verdien je punten en is het doel om zo hoog mogelijk in de rankings te eindigen. Ik speelde Let’s Sing voor de releasedatum, daarom heb ik deze modus niet uitgebreid kunnen testen.

De leukste modus vind ik Career. Het is ontzettend tof dat Let’s Sing een verhaallijn heeft. Het zorgt er echt voor dat ik de game echt vaker heb opgepakt. Als ik eerlijk ben, zou ik deze game namelijk vooral kopen om samen met anderen te zingen. Dankzij deze Career-modus is er genoeg uren speelplezier in je eentje. Het doel om de beste zanger of zangeres ooit te worden is natuurlijk een droom die iedereen nastreeft, toch? Het verhaal is daarom ook niet ontzettend diepgaand, maar draait het vooral om zoveel mogelijk te zingen tegen je concurrenten. Er zijn veel talenten die met of tegen jou willen zingen. Overigens zijn alle personages in deze modus voorzien van ingesproken stemmen! Naast deze leuke modi waren er nog wel wat aandachtspunten.

Onduidelijkheid

Hoewel ik echt enthousiast ben over veel dingen, begrijp ik sommige keuzes niet en werkt niet alles altijd even lekker. Wat mij bijvoorbeeld stoorde was de lag, zowel van de meegeleverde microfoon als van mijn telefoon. Hierbij mis ik, net als in bijvoorbeeld games als Guitar Hero, de mogelijkheid om te kalibreren. Alleen diep in de instellingen kon ik een soort van functie vinden om de lag wat te verminderen, maar die is erg onduidelijk. Ik zou graag tijdens een lied op de pauzeknop willen drukken om mijn microfoon of telefoon goed in te kunnen stellen.

Over de telefoon gesproken; zingen op deze manier wil je niet. De lag is zo irritant dat ik eigenlijk niet begrijp waarom de ontwikkelaar deze optie aanbiedt. Waarschijnlijk omdat de Switch maar één USB-aansluiting heeft? Ik zou op dit moment namelijk geen idee hebben hoe ik meer microfoons zou kunnen aansluiten, tenzij het met een onofficiële accessoire kan.

Abonnementen schrikken mij eigenlijk altijd af in games. Daar brengt Let’s Sing geen verandering in. Gelukkig blijven alle modi overeind zonder een VIP-pas en blijft er op zich genoeg over om te zingen. Als je er echter van houdt om je talent online met anderen te delen, dan is een abonnement eigenlijk wel een must. Daarnaast geeft de pas ook toegang tot veel meer liedjes, waaronder bijvoorbeeld een nummer als Take On Me van A-Ha. Ik kon de verleiding daarom ook niet weerstaan. In de reguliere versie zonder extra’s ben je waarschijnlijk wel snel door de liedjes heen en lijkt het mij onvermijdelijk dat je zult overwegen om een VIP-pas te nemen.

Misschien snel op uitgekeken

Let’s Sing 2024 is voor mijn gevoel nog niet helemaal af. De modi trouwens wel, want daar ben ik enthousiast over. Vooral de singleplayermodus, Career, is de moeite waard. Het zorgde ervoor dat ik de game toch vaker in mijn eentje opstartte. Ik vind daarbij het beloningssysteem erg fijn. Jammer genoeg schort het op andere vlakken gewoon teveel. De lag van de microfoon of de telefoon bijvoorbeeld of het niet goed kunnen instellen daarvan.

Mijn grootste angst is echter dat ik snel ben uitgekeken op de liedjes. In de tijd van SingStar waren er nog niet zoveel alternatieven. Nu staat YouTube vol met karaoke en is de keuze daar oneindig. Is een game als Let’s Sing nog wel relevant? Ik denk het wel, maar daar helpt een betaalmuur om extra liedjes te kunnen zingen niet bij.

+ Bekende hits

+ Career modus is van grote meerwaarde

+ Beloningssysteem werkt fijn

+ Extra uitdaging in de Feat modus

– De microfoon en telefoon ervaren vaak lag

– Toegankelijkheid laat geregeld wat te wensen over

– Abonnementsvormen om extra liedjes te zingen zijn wat uit de tijd

DN-score: 7