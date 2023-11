C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield aangekondigd voor de Switch

Een nieuwe roguelike deckbuilding RPG is in de maak!

Ontwikkelaar Aquire heeft aangekondigd dat hun aankomende roguelike deckbuilding RPG C.A.R.D.S. ook naar de Switch komt. Dat hebben ze gedaan door middel van een vermelding in de weekly Famitsu. De game was eerder al aangekondigd voor PC en Ps5 en staat momenteel gepland voor release “ergens” in 2024. Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

Er is nog niet zoveel bekend van C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield. Tot nu toe heeft Aquire alleen nog maar bevestigd dat je het verhaal zal volgen van een groep krijgers genaamd de “Clausewitz Mercenaries.” De game zal een card-based gevecht systeem hebben en een strijdveld gehuld in mist, welke opklaart terwijl je verder gaat. De roguelike elementen zorgen ervoor dat je verschillende strategieën kunt en moet gebruiken om je vijanden te verslaan.