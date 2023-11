Batman: Arkham Trilogy krijgt gameplay launch trailer

Het pak van Robert Pattinson wordt tijdelijk exclusief voor Switch eigenaren in Batman: Arkham Knight.

Batman: Arkham Trilogy zweeft aanstaande vrijdag dan eindelijk naar Nintendo’s hybride console. Om dit te vieren heeft uitgever Warner Bros. Games een gameplay trailer gedeeld, waarin de drie games nog eens uitgebreid getoond worden. De trailer bevat een compilatie van een aantal iconische momenten uit de games, maar leert ons ook dat Robert Pattinson’s kostuum uit The Batman op launch gratis wordt toegevoegd aan de game. Het kostuum is dan tijdelijk exclusief verkrijgbaar in de Switch-versie van Batman: Arkham Knight. In de andere Arkham games maakt dit iconische kostuum geen opwachting. De trailer is onder dit artikel te bekijken.

Batman: Arkham Trilogy is een collectie van de drie geliefde Batman Arkham games van Rocksteady. De collectie bevat alle Arkham games behalve het iets minder sterk onthaalde Batman: Arkham Origins uit 2013. Deze game werd dan ook gemaakt door een andere studio, namelijk Warner Bros Montreal. In Batman: Arkham Asylum verken je het titulaire gesticht Arkham Asylum waar je het opneemt tegen onder andere The Joker, Killer Croc en Poisen Ivy, die het gesticht overnemen.

Arkham City is het epische vervolg op Asylum en borduurt voort op alle elementen die zijn voorganger succesvol maakte. Volgens de fans is dit het beste deel in de reeks. Dit komt onder andere game door zijn grote open wereld in de vorm van Arkham City. Arkham City is een thuisbasis voor Batman’s grootste vijanden, waaronder The Riddler, Mr. Freeze, Harley Quin The Joker. Door deze stad kun je met Batman vrij rondzweven om diverse sidequests uit te voeren.

Tot slot is er ook nog Arkham Knight. In Arkham Knight kun je heel Gotham verkennen die nu is overgenomen door Scarecrow en de mysterieuze Arkham Knight. Alle side quests in de game zijn verbonden aan de vele vijanden van Batman, waaronder The Penguin, Two Face, The Riddler en Professor Pyg. Naast de combat en het zweven door de stad voegt Arkham Knight nog een derde pilaar aan de gameplay toe in de vorm van de Batmobile. In deze prachtige bolide kun je heel Gotham verkennen en je voert hier diverse missies mee uit. De game bevat naast de drie basis games ook alle DLC van de trilogie.

Ben jij van plan om aanstaande vrijdag de straten van Gotham City weer veilig te maken van al deze gevaarlijke superschurken? Laat het ons weten in de reacties.