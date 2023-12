Mortal Kombat 1 krijgt nieuwe vechter

Een nieuwe Mortal Kombat vechter is in aankomst.

Het is nu ongeveer drie maanden geleden dat Mortal Kombat 1 is uitgebracht op de Nintendo Switch. Langzaam maar zeker brengt NetherRealm Studios nieuwe vechters uit.

Meer DLC onderweg

Er valt nog genoeg te beleven in de game, want de ontwikkelaars brengen de komende tijd meer updates naar de game. Hier heb je wel overigens wel de Premium Edition van Mortal Kombat 1 voor nodig. Hierdoor krijg je vanaf 21 december de beschikking over Quan Chi. In januari komt daar nog een zogenoemde ‘cameo-vechter’ bovenop genaamd Khameleon. Benieuwd naar wat Quan Chi allemaal te bieden heeft? Kijk maar een naar onderstaande gameplaytrailer.