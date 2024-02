[DN’s Five] Beste orkestconcerten met als thema videogames

Naar welke videogameconcerten ben jij geweest? Of zou je ooit graag naartoe willen gaan?

Het is allang niet meer zo dat orkesten alleen maar klassieke muziek spelen. Denk maar aan geweldige filmmuziek van Hans Zimmer of Ennio Morricone. Zelfs de grootste en beste orkesten ter wereld wagen zich tegenwoordig aan het spelen van allerlei muziek uit videogames. Mijn favorieten vind je hieronder!

5: The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses

Tijdens het 25-jarig jubileum van de games, bracht dit orkest in samenwerking met Nintendo heel veel prachtige muziek naar concertzalen wereldwijd. Zo ook in Nederland, waar ik in Amsterdam mocht genieten van allerlei prachtige soundtracks uit The Legend of Zelda-games. Een ongelooflijk mooie belevenis.

4: Blizzard op Gamescom

Het was jaren een traditie; kijken naar het videogameconcert van Blizzard. Een geweldig spektakelstuk en één van de redenen om voor mij naar Gamescom af te reizen. Helaas heb ik het nu al een aantal jaar niet meer gezien. Ik hoop echt dat grote spelers als Xbox, Sony of Nintendo het stokje ooit willen overnemen.

3: Splatoon-concert

Of het nu Splatoon 1, 2 of 3 is; de muziek uit de games is echt uniek. Een hele grote reden om voor mij ooit nog eens naar een Splatoon-concert te gaan. Ik hoop dat de samenstelling uit het filmpje van Nintendo ooit eens naar Nederland komt. Wie gaat er met mij mee?

2: The Legend of Zelda Orchestra Concert

Misschien heb je het gemist of heb je er nog geen tijd voor gehad. Op het YouTubekanaal van Nintendo vind je een concertregistratie van muziek uit The Legend of Zelda. Echt de moeite waard om eens aan te zetten op een zondagmiddag/avond. Hoe gaaf zou het zijn als ze in Nederland zouden optreden!?

1: Metropole Orkest speelt videogamemuziek

Het was mijn allereerste videogameconcert ooit. Eigenlijk heb ik daarna nooit meer iets beters meegemaakt. Wat een kwaliteit, wat een prachtige nummerkeuzes en wat een belevenis. Ik heb wel meerdere malen een traan gelaten tijdens dit concert. Er kwam muziek uit allerlei games voorbij, maar de muziek uit Super Mario Galaxy raakte bij mij en veel anderen uit het publiek een gevoelige snaar. Ik herinner me het nog als de dag van gister. Ik hoop ooit nog eens zoiets mee te mogen maken. Het Metropole Orkest is wel één van de allerbeste orkesten ter wereld, dus de lat ligt hoog.

Bonus

Mede door concerten als deze werd ik geïnspireerd om ook iets met videogamemuziek te doen. Ik ben in 2017 afgestudeerd op het conservatorium in Amsterdam en besloot op één van mijn examens een medley te maken van mijn favoriete videogames. Die wilde ik jullie niet onthouden. Een bescheiden poging uiteraard. Ik heb de muziek in onderstaande video helemaal zelf, noot voor noot, op bladmuziek gezet en afgestemd op de instrumenten die ik tot mijn beschikking had.

Welke videogames zou jij door een orkest graag gespeeld zien worden?