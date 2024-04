Launch trailer Wrath: Aeon of Ruin

Een nieuwe game in een oud jasje!

Wrath: Aeon of Ruin verscheen eerder deze week op de Nintendo Switch. De game heeft nogal een reis gehad om daar te komen. Nadat hij voor het eerst in 2019 werd aangekondigd is het een hele tijd stil geweest rond de titel. Begin dit jaar verscheen hij eindelijk op steam, en nu is het ook de beurt aan de Switch. Om dat te vieren is er een launch trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

In Wrath: Aeon of Ruin volg je het verhaal van Outlander, een personage dat aanspoelt op een stervende wereld. Uit de mist verschijnt een mysterieus personage genaamd The Shepard of Wayward Souls, die je de taak geeft om de laatste Guardians of de Old world te verslaan. Gewapend met wapens en artifacts ga je op pad, waarbij je zowel je geest als je wapens schept zult moeten houden.