Remake Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord komt naar de Switch

Een remake van een oude klassieker!

Digital Eclipse brengt de remake van Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord naar de Switch. Dat heeft de studio eerder deze week aangekondigd. De game is een remake van het origineel uit 1981, waarbij wordt aangegeven dat ze de game “zo accuraat mogelijk” hebben geprobeerd te houden. Vanaf 23 mei kunnen we met deze titel aan de slag. Benieuwd geworden? Hieronder kun je een trailer bekijken.

Als de naam Wizardry je bekend voorkomt is dat niet zo heel vreemd. Wizardry is namelijk een serie role-playing games welke zeer veel invloed hebben gehad op vroegere RPG’s zoals bijvoorbeeld Final Fantasy en Dragon Quest. Ook was het de eerste RPG met een party mechaniek, waarbij je meerdere personages creëerde waarmee je op pad ging. Het eerste deel: Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord krijgt nu een volledige 3D remake. Ook nu creëer je dus je eigen groep avonturiers, waarmee je een labyrint induikt om een amulet terug te halen. Het speelt verder als een dungeon crawler, waarbij je groepen vijanden bevecht, vallen ontwijkt en je voorbereid om met de eindbaas te vechten. De game heeft zijn best gedaan om de authenticiteit van het origineel te behouden, maar met nieuwe graphics, party managment, spellcasting en combat.