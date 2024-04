[Review] Planet of Lana – Prachtige ervaring

Lees hier onze review en ontdek of het een aanrader is!

Planet of Lana is sinds 16 april eindelijk beschikbaar op de Nintendo Switch. Eerder verscheen de game al op Xbox en werd goed ontvangen. Nu de puzzelplatformgame op Nintendo’s hybride console speelbaar is hebben wij de proef op de som genomen. Is Planet of Lana echt een aanrader of valt het allemaal wat tegen? Je leest het in onze review.

Alles draait om de beleving

Planet of Lana blinkt niet uit in interessante gameplay of een bijzonder verhaal. Het blinkt uit in beleving. In hoe je de game beleeft en ervaart als je er volledig in opgaat. In de beginscène wist de game al mijn hart te breken door de geluiden en de manier van in beeld brengen van de gebeurtenissen. Bewust vermijd ik spoilers, omdat deze game in slechts enkele uren uit te spelen valt en je deze game zelf zonder voorkennis moet ervaren.

Naarmate het verhaal vordert krijg je er een wezentje bij dat je gaat achtervolgen. Ze praten in een voor ons onbegrijpelijke taal met elkaar, maar dat maakt allemaal niet uit. Je voelt aan alles de liefde en de genegenheid. Om het af te maken kan je hem zelfs aaien en dan smelt je hart. In elk geval de mijne. Ja, de game wist me te raken en liet me van begin tot eind niet meer los.

Puzzeltijd!

De gameplay in Planet of Lana is vrij simpel. Je rent van links naar rechts of omgekeerd en springt en bukt om obstakels te overwinnen. Bovendien kom je regelmatig puzzels tegen die je moet oplossen. Dit varieert van het schuiven van voorwerpen tot je op een hoge rots kan komen tot het voorkomen dat je gezien wordt door een vijand. Hoewel de puzzels nooit heel lastig zijn, wordt er wel wat verwacht van je reflexen. Dat geldt voornamelijk tijdens de stealth-puzzels. Zelf ben ik niet heel handig en snel in het uitvoeren van meerdere acties achter elkaar. De keren dat ik doodging kwam dan ook bijna altijd door zo’n situatie.

Een interessante toevoeging is hoe het wezentje tijdens de puzzels gebruikt kan worden. Deze kan je op een plek laten zitten of met je meeroepen. Op die manier kan je dan weet lastigere puzzels oplossen. Daarnaast zijn er QTE’s, maar die kan je in het menu uitzetten als het te lastig is.

Ontspannend?

Al met al vond ik Planet of Lana best ontspannend om te spelen. Ja, mijn reflexen werden af en toe op de proef gesteld, maar het was te doen en het zal voor de meeste mensen geen enkel probleem vormen. Daardoor kan verveling op de loer liggen, al heb ik dat zelf niet ervaren. De game zou ik niet aanraden als het je gaat om gameplay. Planet of Lana moet je spelen voor de ervaring.

De wereld is in één woord prachtig. Simpel kleurgebruik werkt ontzettend effectief. De felgroene vegetatie, het donkere van grotten en de maan op de achtergrond. Het is een greep uit de vele memorabele momenten die mij zijn bijgebleven.

Conclusie

Hoewel Planet of Lana in slechts enkele uren uit te spelen valt, kan ik de game zeker aanraden. De gameplay is simpel en je moet veel lopen, maar als het klinkt dan is het een pareltje. Voor €19,99 in de Nintendo eShop raad ik hem aan iedereen aan die redelijke reflexen heeft en van een goede ervaring kan genieten!