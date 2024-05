[Review] Romance MD: Always on Call – Heerlijk ziekenhuisdrama

Is dit ziekenhuis vol knappe mannen een aanrader?

Ziekenhuisseries als Grey’s Anatomy, ER en The Good Doctor zijn niet weg te denken van de buis. Ze hebben vaak een vaste schare aan fans en vaak een hele boel seizoenen. Bovendien blijven ze nieuwe kijkers trekken. Maar wat nou als je zelf de hoofdrol kan hebben in een ziekenhuisserie? Voltage heeft met Romance MD: Always on Call precies dat gedaan. Of de game een spannend en intrigerend verhaal heeft, dat lees je in onze review.

Een baan in het ziekenhuis

Wat nou als jij als beginnende dokter kwam te werken op de ICU? Met om je heen een stel knappe dokters die constant op scherp staan om een leven te redden. Dan kan het toch niet anders dan dat je verliefd wordt op één van hen? Nou, daar is de MC (vrouwelijk hoofdpersoon) van Romance MD: Always on Call het niet mee eens. Zij wil vol voor haar carrière gaan en daar hoort de ICU niet bij. Dat past totaal niet met het pad dat ze voor ogen heeft. En toch zal ze daar aan de slag moeten. Zoals je van een otome-game mag verwachten, komt de liefde toch om de hoek kijken.

Voor welke dokter kies jij?

Na de proloog is het al gelijk tijd om je keuze te maken. Met zes aantrekkelijke dokters die geen van allen doen waar jij je in wilt specialiseren, dan is de keuze lastig om te bepalen onder wie zijns begeleiding jij wilt werken. Opvallend is dat ze qua uiterlijk vrij hetzelfde zijn. Een beetje de typische man van blanke huid, bruin of zwart haar en heel charismatisch. Qua innerlijk zit er gelukkig wel wat meer verschil in, waardoor ze allemaal als een uniek persoon aanvoelen.

De game is niet ingesproken zoals de meeste Voltage-games. Ik blijf dat jammer vinden, maar deze game weet het met een prettige schrijfstijl te compenseren. Je voelt de spanning van het ziekenhuis, de traag ontluikende liefde tussen de personages en ga zo maar door. De MC van Romance MD moet je wel zelf een naam geven, waardoor je al snel denkt aan een self-insert. Daarentegen blijkt ze een duidelijke eigen karakter te hebben en is het geen mak lammetje. Ook heeft ze gelukkig ogen, want eyeless is en blijft niet helemaal mijn ding.

Welke verhalen zijn inbegrepen?

De game verscheen eerder al in de Love 365: Find Your Story-app op mobiele apparaten. Daar kan je niet in één ruk het verhaal uitlezen. Het is over het algemeen betalen of wachten. In deze Switch-versie krijg je voor €33,99 alle verhalen tot en met seizoen twee. Dat betekent dat je zonder problemen de game kan spelen op jouw eigen tempo.

Echter heeft het ook een nadeel als je echt alles wilt kunnen lezen. Mochten er nog meer seizoenen en dus verhalen verschijnen van Romance MD in de Love 365-app, dan krijg je die niet in de Switch-versie. De Switch-versie van de meeste Voltage-games is daardoor incompleet. Hoewel dat natuurlijk niet leuk is, is het ook weer niet zo dat het bij elke game hinderlijk is. Wat mij betreft krijg je voldoende content om te kunnen genieten van de Switch-versie. De verhalen voelen af genoeg aan. Verder kan het altijd gaan, maar het is niet dat je zelf het gevoel krijgt een stuk te missen.

Conclusie

Romance MD: Always on Call staat wat mij betreft op gelijke hoogte met Oops, I Said Yes?!. Het is heerlijk om te lezen, zelfs zonder voice-acting, en weet je als lezer mee te nemen in het drukke leven van een dokter. Weliswaar zijn de mannen nogal eentonig qua uiterlijk, ze weten qua innerlijk toch je hart te veroveren. Al met al is deze otome-game een aanrader als je gelijk in één ruk de aanwezige verhalen wilt lezen.