Paper Mario: Switch vs. GameCube

Paper Mario op de GameCube of de Switch?

Deze maand verschijnt dan de langverwachte remake van Paper Mario: The Thousand-Year Door. Dit, precies twintig jaar na de release van het origineel op de Nintendo GameCube. Zijn er grote verschillen?

De verschillen op een rijtje gezet

Op het YouTubekanaal van Nintendo Life is een video verschenen met daarin de belangrijkste verschillen tussen beide versies. Nintendo heeft echt alles uit de kast getrokken om deze game tot z’n recht te laten komen op de Nintendo Switch. Zoals te zien is in het filmpje is veel compleet aangepast naar de standaarden van nu.

Een groot verschil is bijvoorbeeld de orkestrale muziek in de Nintendo Switch-versie. De soundtrack uit deze Paper Mario-game was al goed, maar dankzij deze update klinkt alles zo gedetailleerd. De omgevingen komen nu echt tot leven. Verder zien we in de YouTubevideo dat er drie soorten gameplay naast elkaar wordt gelegd. Zeggen jullie maar welke versie er beter uit de verf komt, Paper Mario: The Thousand-Year Door op de Nintendo Switch of op de Nintendo GameCube.

Overigens is het wel zo dat het origineel op 60 frames per seconde draait, terwijl de remake op 30 frames per seconde draait. In principe zou dit niet moeten leiden tot vervelende situaties, maar hier is pas iets zinnigs over te zeggen als we daadwerkelijk aan de slag kunnen met de game.