Deze 15 spellen werden er in april 2024 het meest gedownload

Bewonder hier de volledige lijst met daarin onder andere Balatro en Grounded!

Elke maand gaan er onwijs veel spellen over de digitale toonbank van de Nintendo Switch eShop, maar hoe kom je eigenlijk te weten welke games het populairste zijn? Nou, voor dat antwoord moet je bij Nintendo zijn! Nintendo brengt namelijk rondom het begin van elke nieuwe maand traditiegetrouw een lijst naar buiten met daarin de populairste titels van de maand ervoor. Daardoor weten we dat het spel van ConcernedApe, Stardew Valley, in de maand april het meest gedownload is. Wellicht komt dit doordat gamers weten dat de 1.6 update later naar Nintendo’s hybride console gaat komen.

Ben je benieuwd geworden naar de volledige top 15? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande lijst!