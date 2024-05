Nintendo bevestigd met investeerders over Switch-opvolger te hebben gesproken

Dit blijkt uit een document op hun eigen investeerder site.

Morgen deelt Nintendo de jaarcijfers van het afgelopen fiscale jaar (april 2023 – maart 2024) en hoewel daar een kans is dat ze iets delen over de opvolger van de Switch, is die kans een stukje kleiner geworden. Dit door een document die al eind maart online verscheen.

Het gaat hier om de Corporate Governance Report, een rapportage die zonder regelmaat verschijnt. Hierdoor is het altijd opvallend wanneer het weer verschijnt. Dit document deelt wat inzicht over de structuur van Nintendo en wat ze doen. Normaal is het redelijk standaard, maar nu stond er een kenmerkend stukje in. Zo heeft Nintendo met een hele lading investeerders en aandeelhouders gesproken de laatste tijd en wat van de gesprekspunten staan in dit document.

Topics covered include financial results overview and business outlook, business momentum of Nintendo Switch, the next game console and business impact of a hardware transition, IP strategy including the visual content business, capital policy, ESG, and sustainability initiatives. Nintendo Corporate Governance Report 27-03-2024

Dit betekent dus dat Nintendo officeel bevestigd met belangrijke partners over de opvolger van de Switch te hebben gesproken. Nu wisten we natuurlijk al dat er een opvolger kwam, maar de timing is wat het opvallend maakt. Het is namelijk vlak voor het einde van het fiscale jaar en tenzij de opvolger impact moet maken op het huidige fiscale jaar lijkt het sterk dat Nintendo er al over zou praten. Zeker aangezien ze berucht zijn qua geheimhouding.

Aangezien Nintendo dus een aantal partners heeft ingelicht, kan het goed zijn dat het bedrijf geen details deelt in de gegevens die morgen verschijnen. Wat wel nog mogelijk is, is dat de verwachte hardware sales een indicatie geven of we een opvolger in de komende elf maanden mogen verwachten.