Princess Peach: Showtime! al meer dan 1 miljoen keer verkocht

Qua softwarecijfers doet Nintendo het goed in de financiële resultaten!

Vanochtend bracht Nintendo de financiële resultaten van het afgelopen fiscale jaar naar buiten. Hieruit blijkt dat de software nog steeds goed verkoopt. Daarbij werd er een lijst gedeeld met first-party-games die meer dan één miljoen keer zijn verkocht. Deze lijst is zeker niet volledig. Nintendo focust zich over het algemene op recente releases en games die de afgelopen tijd goed hebben verkocht.

Er zijn twee nieuwe games in de lijst verschenen: Princess Peach: Showtime! en Mario vs. Donkey Kong. De eerstgenoemde heeft inmiddels al zo’n 1,22 miljoen exemplaren verkocht. Hoewel Mario vs. Donkey Kong een maand langer uit was, heeft de game minder dan Peach verkocht. Tot nu toe namelijk 1,12 miljoen exemplaren. Super Mario Bros. Wonder verscheen afgelopen oktober en tikt nu al de 13,44 miljoen exemplaren aan. Een andere goedverkochte game is natuurlijk The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Die is zelfs al voorbij de 20 miljoen exemplaren. Andere opvallende cijfers zijn Pikmin 4 met in totaal 3,48 miljoen exemplaren en Super Mario RPG met 3,31 miljoen exemplaren.

Ook oude games als Mario Kart 8 Deluxe en de Pokémon-games blijven uitstekend verkopen. Inmiddels is Mario Kart 8 Deluxe zelfs al de 60 miljoen verkochte exemplaren gepasseerd. Een enorm aantal voor die game. Pokémon Scarlet en Violet kruipen al snel richting Pokémon Sword en Shield, maar hebben ze nog niet ingehaald.

De cijfers

Hieronder vind je de volledige lijst die is gedeeld. Achter de games staat hoeveel exemplaren er tot nu toe in totaal van zijn verkocht.