Dot’s Quaxly is nu gratis te ontvangen in Scarlet & Violet

Ontvang nu een speciale Quaxly, Dot's Quaxly, in Pokémon Scarlet & Violet.

Pokémon Horizons: De Serie is alweer even bezig en recent zijn er nieuwe afleveringen verschenen op Netflix. Eén van de personages die in deze afleveringen meer aandacht krijgt is de schuwe Dot en haar partner Pokémon Quaxly. Nu kun je in de spellen Pokémon Scarlet & Violet gratis en voor niets een Quaxly krijgen die gebaseerd is op de Quaxly uit de serie. Dankzij de Partner Ribbon wordt de blauwe eend ook de gevechten in gezonden als “Dot’s Quaxly”.

Je hebt tot 1 december de tijd om Quaxly te ontvangen en dit kan via de Mystery Gift-optie in het spel. Hoewel de meeste waarschijnlijk weten hoe het werkt, kun je hieronder de stappen en het wachtwoord vinden.