Nickelodeon All-Star Brawl 2 krijgt releasedatum 

Binnenkort is het weer knokken geblazen! GameMill, Ludosity en Fair Play Labs hebben vandaag bevestigd dat Nickelodeon All-Star Brawl 2 vanaf 3 november dit jaar te spelen is. Toen de game aanvankelijk werd aangekondigd in juli, werd ons een release in 2023 beloofd. Niet erg specifiek dus. Gelukkig weten we nu meer en kunnen we vast onze brawl skills gaan aanscherpen.

Deze nieuwe titel verschijnt ongeveer twee jaar na zijn voorganger, en net als in de eerste game stap je als je favoriete Nickelodeon-personages in de ring. In dit vervolg komt iedereen uit de vorige game terug, maar het arsenaal is daarnaast uitgebreid met gloednieuwe toevoegingen. Zo kun je in deel 2 je frustraties op SpongeBob botvieren als de altijd even sikkeneurige Octo Tentakel, of ga je voor big brain-tactieken met Jimmy Neutron. Natuurlijk barst de game van de unieke power-ups waarmee je jouw tegenstanders vakkundig het level uit werkt. In deze trailer kregen we eerder dit jaar alvast een voorproefje:

Een titel als deze is natuurlijk het leukst om tegen je vrienden te spelen, en dankzij crossplay op alle platformen gaat dat gemakkelijker dan ooit! Of je nu een Switch hebt, een andere console of een pc, jullie spelen moeiteloos met z’n vieren tegen elkaar. De schermutselingen zijn bovendien af te wisselen met diverse minigames. Wanneer multiplayer echter even geen optie is, kun je in de gloednieuwe single-player campaign duiken. Hierin neem je het op tegen Vlad Plasmius, de aardsvijand van Danny Phantom (ook een speelbaar personage), in een verhaal met roguelike-elementen. Leuk detail: alle speelbare personages zijn ingesproken.

Dus, over iets meer dan een maand is het zo ver. Daag je vrienden uit en stap de arena in. Leer de moves van je favoriete personages kennen en verpletter iedereen die het tegen je op durft te nemen. Maar bovenal is het natuurlijk samen genieten van uren speelplezier.

