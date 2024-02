[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 9

Welke games brengt het schrikkeljaar ons deze week?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 27 februari 2024

Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island is een roguelike RPG waarin dungeon crawlen een grote rol speelt. De game doet denken aan games als Pokémon Mystery Dungeon. In deze game speel je alleen geen pokémon, maar een samoerai genaamd Shiren die met zijn pratende wezel Koppa rondreist. Wanneer Shiren een visioen krijgt van een mysterieus meisje dat gevangen gehouden wordt door een vreselijk monster, besluiten ze haar uiteraard te redden. Maar daarvoor moeten ze wel naar Serpentcoil Island, dat bekend staat als piratenbolwerk! Verken vloeren en vind de juiste krachten om de vele vijanden op je pad te verslaan.

Sympathy Kiss

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 27 februari 2024

Sympathhy Kiss is een otome die momenteel exclusief uitkomt op de Nintendo Switch. Het verhaal van Sympathy Kiss draait om Akari Amasawa die werkt voor het bedrijf Estario. Ze krijgt als opdracht om nieuw leven in de app Estarci te blazen. Echter zal de app binnen zes maanden gestopt worden als er geen verandering in het succes komt. Veel passie heb je niet voor de opdracht, maar wie weet vind je het wel op een andere plek op de werkvloer. Er zijn namelijk zes personages waarmee je een romance aan kan gaan. Aangezien de game zich vooral afspeelt op de werkvloer kun je ook vele slice-of-life momenten verwachten.

Heavenly Bodies

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 29 februari 2024

Heavenly Bodies is een game die gaat over ruimtevaarders, het lichaam en het ontbreken van de zwaartekracht. Jij speel je een astronaut op een ruimtemissie. Tijdens deze missie moet er een hoop gebeuren: van onderzoek tot het bouwen van ruimtetelescopen. Nou zijn dit al niet de makkelijkste opdrachten, en het ontbreken van onze aardse zwaartekracht doet daar nog een schepje bovenop! Met je joysticks bestuur je de armen van je astronaut, en ook over de handen en benen oefen je controle uit. Hiermee probeer je je een weg door de ruimte en je opdrachten te banen. De game kan alleen of met zijn tweeën gespeeld worden.

Wat verder verschijnt in de week van 26 februari tot en met 3 maart :

26 februari: Hike Adventures

26 februari: Pocket Fishing

27 februari: Puzzle Cross – Story of Seasons

27 februari: Spear Master

27 februari: Sandstorm Strike Force

27 februari: Gleylancer and Gynoug: Classic Shmups Pack

28 februari: Pecaminosa – A Deadly Hand

28 februari: Star Wars – Dark Forces Remastered

28 februari: Dead End City

28 februari: World War II Shooting Simulator

29 februari: Picross S+

29 februari: Freddy Fish and the Case of the Missing Kelp Seeds

29 februari: Time Trap – Hidden Objects

29 februari: Of the Red, the Light, and the Ayakashi Tsuzuri

29 februari: Tamarak Trail

29 februari: We need to go Deeper

29 februari: We Another Bar Game

29 februari: Escape Game – The Old Folk House

29 februari: OLLLO

29 februari: XELAN FORCE

29 februari: A Void Hope

29 februari: Cavern of Dreams

29 februari: Take it Racing 2

29 februari: Wargroove + Wargroove 2 Bundle

29 februari: Anglerfish

29 februari: Cape’s Escape Game

29 februari: Desktop Baseball 2

29 februari: Looking Up I See Only A Ceiling

29 februari: The Lost Ashford Ring

1 maart: Expeditions: A MudRunner Game – Year 1 Edition

1 maart: Expeditions: A MudRunner Game – Supreme Edition

1 maart: Moto Rush GT – Diamond Edition

1 maart: Cricket Through the Ages

1 maart: One More Dungeon 2

1 maart: Ufouria 2: The Saga

1 maart: Helicopter Simulator

1 maart: Virus Rush

2 maart: Buggy Race Racing Master

2 maart: Pool together 2

2 maart: Gravityscape DX

1 maart: Crazy Goose Simulator

