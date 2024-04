Nieuwe Hunter x Hunter: Nen x Impact trailers online

Van gameplay- tot character trailers: genoeg om naar (uit) te kijken.

Een releasedatum voor deze 3v3 fighting game hebben we nog niet, maar wel genoeg nieuw beeldmateriaal! In deze nieuwste game van populaire manga Hunter x Hunter kun je een team van je favoriete personages samenstellen en hier ’tag team’-stijl mee vechten. Voor wie de manga niet kent: in dit universum kunnen sommige mensen gebruik maken van ‘nen’. Met deze vaardigheid kun je je aura manipuleren en op verschillende wijzen inzetten, van speciale aanvallende tot verdedigende krachten. Dit voegt een extra dimensie toe aan deze fighting game!

Allereerst is er een nieuwe trailer uitgebracht, waar we nu ook wat gameplay te zien krijgen.

De flow van het spel wordt aan de hand van bovenstaande trailer al duidelijker. Maar we hebben ook gedetailleerder nieuws! De character line-up werd in ons vorige artikel al bekend gemaakt, maar nu zijn de eerste character trailers ook bekend.

Allereerst natuurlijk hoofdpersonage Gon. Zijn stamina en aanvalskracht zullen hoog zijn, en hij kan zijn speciale aanval ‘Jajanken’ gebruiken op vanaf verschillende afstanden schade toe te brengen. Daarnaast heeft hij zijn vertrouwde vishengel bij zich om vijanden die ver weg staan wat dichterbij te kunnen hengelen.

Uiteraard is Gon niet compleet zonder de bromance met Killua, die de voorkeur geeft aan snelle aanvallen. Hij kan ‘Godspeed’ gebruiken om nog sneller aan te vallen, wat zijn nu al gevaarlijke rush combo’s een extra boost kan geven.

En last but not least de creepy antagonist van de serie: Hisoka. Hij kan zijn speelkaarten gebruiken om aan te vallen, waardoor hij zowel op korte als op grotere afstand een gevaar vormt. Verder kan hij zijn ‘Bungee Gum’ gebruiken om de positie van zijn tegenstander te manipuleren.

Heb jij hier al een favoriet tussen zitten? Of wacht je nog op een ander aangekondigd personage? Laat het ons weten in de comments!