Miniserie Knuckles krijgt fysieke release

De eerste episode van de miniserie is vrijdag uitgekomen.

Afgelopen vrijdag is de miniserie Knuckles afgetrapt op Paramount. Hoewel alleen de eerste aflevering nog te bekijken is, hebben meerdere bronnen nu al bevestigd dat de zesdelige serie een fysieke uitvoering zal krijgen. Het gaat om een dvd-uitvoering en een Steelbook blu-rayuitvoering, die onder andere bij Amazon verkrijgbaar zullen zijn. Er is nog geen releasedatum bekend, maar de blu-ray zal in ieder geval $ 31,99 gaan kosten.

BREAKING: Knuckles Steelbook blu-ray and DVD available for pre-order at Amazon and Wal-Mart. No release date is currently listed. #SonicNews https://t.co/9q0xBrdfpm — Sonic Stadium ✪ Sonic News & Community (@sonicstadium) April 28, 2024

Op dit moment is de serie uitsluitend te kijken op Paramount+, maar deze streamingdienst is niet beschikbaar in Nederland. Hoewel de kans aanwezig is dat hij ook naar andere streamingdiensten zal komen, is Knuckles vooralsnog dus niet hier te kijken. Zo’n fysieke release biedt dan natuurlijk wel mogelijkheden.

In zijn eigen serie neemt Knuckles een leerling onder zijn hoede om een echte Echidna-strijder van hem te maken. Hulpsherrif Wade Whipple traint voor een bowlingtoernooi in Reno, waar zijn vervreemde vader ook aan meedoet. In een eerder artikel deelden we de trailer al.

Heb jij de eerste episode toch al ergens kunnen kijken? Wat vond jij ervan? Laat het ons weten in de comments.