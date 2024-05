De Daily Demon van vandaag: Hell Biker

Shin Megami Tensei V: Vengeance komt dichterbij en Atlus blijft trouw de personages met ons delen.

De releasedatum van Shin Megami Tensei V: Vengeance, 14 juni, komt steeds dichterbij. Atlus houdt de streak levend door elke dag een demon uit deze JRPG te delen. Veel van deze demonen hebben een mystieke toon: zo kwam Amabie die we eerder besproken uit een eeuwenoude Japanse legende. Vandaag houdt Atlus het met demon 25 wat minder fantasierijk, dit is namelijk ‘gewoon’ een skelet op een motor. Maak kennis met Hell Biker!

Fans van Shin Megami Tensei en/of spin-off Persona zullen deze demon wellicht al herkennen. De Hell Biker is inmiddels al in zo’n tien iteraties van de serie verschenen en weet overduidelijk niet van ophouden. Waar veel demonen een achtergrond in mythes, legenden of folklore hebben, is de Hell Biker wat korter door de bocht. Volgens zijn achtergrond was hij gewoon een geweldadig figuur met een hekel aan zichzelf en de wereld waardoor hij in een demon veranderde. Zo simpel kan het blijkbaar zijn. Maar hè, wie heeft nou een interessant achtergrondverhaal nodig als je een coole motor hebt?

Hoewel de officiële demonentrailers in het Engels zijn, maken veel YouTubers een eigen variant met een Engelse vertaling. Mocht de automatische vertaling voor jou niet genoeg zijn, dan kan je dus altijd daar even spieken. Ga jij de Hell Rider aan je team toevoegen, of blijf je bij deze snelheidsduivel uit de buurt?