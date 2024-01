Pikachu van Gogh kaart wordt nu al gescalped

This is why we can't have nice things in life...

Vorig jaar september verbaasde The Pokémon Company fans met een speciale samenwerking met het van Gogh museum. Echter de activiteit was erg populair, maar helaas niet alleen onder fans, maar ook scalpers. Dit laatste resulteerde er in dat The Pokémon Company en het museum stopten met het uitgeven van de Pikachu kaart. Deze speciale kaart heeft een Pikachu afgebeeld met een design wat lijkt op een van Van Gogh’s schilderijen. De toepasselijk genaamde Pikachu with Grey Felt Hat werd al snel voor hoge prijzen online verkocht. Toen de kaart uit het museum verdween, werd al snel bekend gemaakt dat die dit jaar zou terugkeren naar retailers. Meer details verschenen vorige week hierover, maar het blijkt dat het nu al een probleem is. PokeBeach heeft namelijk ontdekt dat hoewel de kaart pas in februari moet verschijnen, er nu al flink gescalped wordt. Zo komen er geluiden uit een “verzamelaars” whatsappgroep dat er winkels de kaarten los verkopen. Sommige klanten hebben maar liefst 100 kaarten kunnen kopen. Niet alleen gebeurd dit op de populaire handelsite Cardmarket, maar ook onderhands naar klanten. In diezelfde groep heeft een winkeleigenaar gezegd dat ze een deel aan vaste klanten verkopen en een deel gaan graden. Om nu een mening in nieuws te gooien is eigenlijk not done, maar voor dit maak ik met liefde een uitzondering. Als je een onderdeel bent van het scalpen en doorverkopen van deze kaarten ben je een flink zielig mens. Je verpest het voor vele fans die nu geen kans krijgen, maar ook verpest je toekomstige promoties hiermee.