[DN Roundtable] De beste Switch-games van 2023 volgens de redactie

Lees hier wat de redactieleden als beste game van 2023 bestempelen!

De DN Awards zijn momenteel in volle gang. Breng vooral jouw stem uit op jouw favoriete game van 2023. Daarmee maak je kans op een mooie prijs! Stemmen kan nog tot en met 30 december. Uiteraard hebben we op de redactie ook flink wat games gespeeld dit jaar. Ieder heeft zo zijn zijn of haar eigen favoriet en licht dat graag toe.

Deze roundtable staat daarom in het teken van de favoriete game van 2023 van onze redactieleden. Een groot deel van de redactie vertelt je hieronder wat hun favoriete game dit jaar is en natuurlijk ook waarom. Zeker even lezen dus, want wellicht doe je nog wel inspiratie op voor een nieuw spel om te gaan spelen!

Linda

Het was weer een jaar met geweldige games, groot en klein. We kunnen natuurlijk niet om titels als Super Mario Bros. Wonder en Tears of the Kingdom heen. Er kwam zoveel uit dat ik lang niet alles heb kunnen spelen! Hoewel deze grote namen absoluut hun plekje in de schijnwerpers verdienen, gaat mijn keuze uit naar een kleinere titel. Voordat ik dat doe, voel ik me verplicht om een eervolle vermelding te geven aan Powerwash Simulator. De beste game van het jaar? Nou, nee, maar het is per ongeluk wel mijn meest gespeelde game van het jaar geworden. De perfecte ontstresser na een drukke dag.

Mijn daadwerkelijke keuze is een kleine, lugubere game genaamd Dredge. Een fishing-sim gecombineerd met Lovecraftiaanse horror zou niet moeten werken, maar dat deed het wel. Hoewel ik niet eens per se van fishing-games houdt, wist Dredge me gelijk aan de haak te slaan. En voor iemand die geen held is als het aankomt op horrorgames was dit precies het juiste griezelgehalte. De afwisseling tussen vredig ronddobberen in het daglicht en het bloedstollende gevoel in de nacht dat er iets groots en kwaadaardigs in het water schuilt, ging op geen enkel moment vervelen. Voeg daar nog een flinke dosis mysterie aan toe, en dan wordt het wel heel moeilijk om de controller neer te leggen. Als je deze indiegame nog niet hebt gespeeld, kan ik hem warm aanbevelen.

Maarten

Mijn Game of the Year van 2023 is The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Hoewel er talloze fantastische games zijn uitgekomen dit jaar, sprong deze er voor mij toch wel met kop en schouders bovenuit. De verwachtingen voor deze opvolger van BOTW waren al hooggespannen, maar Tears of the Kingdom wist deze alsnog te overtreffen. Want alhoewel de game heel veel assets van zijn voorganger hergebruikt, wisten ze voor mij alle elementen die BOTW minder tof maakte in deze sequel te verbeteren. Zo hadden we eindelijk weer meer traditionele Zelda Dungeons en was het verhaal dit keer een stuk interessanter en meeslepender. Ook de shrines in Tears of the Kingdom vond ik een grote verbetering ten opzichte van BOTW. Ze leerden mij erg goed waar ik alle zonai materialen voor kon gebruiken. Deze kennis kon ik vervolgens weer goed toepassen in het bouwen van voertuigen om de wereld mee te verkennen.

Een groot deel van mijn zomervakantie bestond uit het verkennen van Hyrule en alle bizarre dingen die ik daar heb meegemaakt. Een meer dan geweldige sequel, die zijn voorganger op vrijwel alle punten weet te overtreffen en een nieuwe maatstaaf voor de franchise!

Dimitri

Wat een jaar was het weer. Terwijl de industrie één van de zwaarste jaren ooit erop heeft zitten, met ontslagrondes bij de grootste ontwikkelaars, was het qua kwaliteit wel een geweldig jaar. Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder, we kregen zelfs een remaster van Metroid Prime. Ik heb Sea of Stars fysiek gekocht en nog steeds in plastic zitten! Zo’n jaar is het geweest. Maar welke game blijft mij het meeste bij? Toch is dat simpel te beantwoorden: Super Mario RPG.

Het is een remake van een SNES-game uit 1996 die wij nooit hebben gekregen op dat systeem. Pas in 2008 (via de Wii Virtual Console) heb ik deze game goed kunnen spelen. En ik was meteen verliefd! Je snapt dus dat toen Nintendo deze remake toonde ik stond te stuiteren als een kind. En ja hoor, het was weer liefde op het eerste gezicht. De charme van de personages, het ritme in de gameplay, de humor… Super Mario RPG heeft me weer in z’n greep. Dit is waarom ik van Nintendo-games houd.

Menno

Net zoals vorig jaar vond ik het ook ditmaal weer erg lastig om te kiezen welk spel dit jaar mijn favoriet is. Dit jaar heb ik namelijk niet echt heel veel nieuwe games uitgeprobeerd. Toch is er in 2023 een titel verschenen waar ik echt sinds de aankondiging van het spel super erg naar uitkeek. Uiteraard heb ik het hier over Super Mario Bros. Wonder! Waarschijnlijk zijn vele lezers het wel met mij eens dat dit één van de wonderbaarlijkste games van het jaar was. Maar waarom vond ik dit 2D Mario-spel dan zo leuk om te spelen?

Om te beginnen ben ik erg fan van de vele verschillende badges die dit spel te bieden heeft. Zo is het in Super Mario Bros. Wonder bijvoorbeeld mogelijk om zo snel als een dolfijn onder water te zwemmen met de dolfijnslag-badge en kan je jouw personage verticaal omhoog laten springen door middel van de muurklimsprong-badge. Ik kan nog wel langer over de badges schrijven, maar dan kom ik niet aan de wonderbloemen toe. Deze zogeheten wonderbloem tovert een stukje van elk level om tot iets bijzonders, waardoor er altijd wel iets onverwachts gebeurt. Zo kunnen de Piranha Planten bijvoorbeeld gaan zingen of moet je op zoek naar verschillende munten die je moet verzamelen. Elk level brengt dus sowieso iets leuks met zich mee, maar dan moet je de munt wel weten te vinden.

Hoewel ik de verhaallijn al helemaal heb uitgespeeld, moet ik het allerlaatste level nog zien te ontgrendelen. Het ontgrendelen van dit level doe je door letterlijk alles te verzamelen in Super Mario Bros. Wonder, wat ik sowieso van plan was om te doen. Het zal ongetwijfeld nog wel even duren voor het zover is, maar ik weet zeker dat ik op een dag het laatste level weet te ontgrendelen en te voltooien (hoe moeilijk het level ook gaat zijn)!

Alice

Mijn jaar bestond voornamelijk uit het spelen van visual novels. Ik ben er toch wel achter dat dat is wat ik het meest ontspannen vind om te spelen. Voor 2024 ben ik dus van plan om nog vele VN’s te spelen, maar nu eerst wat mijn GOTY 2023 is. Het jaar 2023 was namelijk perfect voor dit genre. Met games als PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo, Radiant Tale, even if TEMPEST Dawning Connections en Master Detective Archives: RAIN CODE. De lijst gaat maar door. Waar ik vorig jaar nog geen otome-game speelde, heb ik dit jaar echt een inhaalslag gemaakt.

Hoewel het een lastige keuze was, ben ik eruit. Er is er namelijk eentje waar ik vele maanden later nog regelmatig aan denk: PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo. Het was voor mij de verrassing van het jaar. Ik ben normaal geen horrorliefhebber, maar dit wist me zo te pakken. Het verhaal is intrigerend en spannend in het begin. Ja, zelfs met enkele jumpscares. Daarna wordt het meer een detective met een escape room. Het weet het perfect te verpakken in een goed verhaal.

Patricia

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vond 2023 weer een pracht jaar voor games. Er kwamen dit jaar een aantal mooie “heavy hitters” uit, waardoor het kiezen van de beste game nog best een uitdaging was. (heh) Maar als ik eerlijk ben, is er één die met kop en schouders boven de andere uitstak. Die prachtige nieuwe ideeën naar de gamewereld bracht en een verhaal had waarbij tijdens de ontknoping de rillingen over mijn rug liepen. Ik heb het hier over The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

In 2017 kwam Breath of the Wild uit, en ik kan me herinneren dat ik toen al versteld stond van wat die game voor elkaar kreeg. Alleen al de complete vrijheid die je kreeg door overal te kunnen klimmen zorgde ervoor dat die game al meteen bovenaan mijn “Best of”-lijst stond. Toen het vervolg eerst werd aangekondigd, was ik ook meteen wat schichtig, want hoe wouden ze dit nu verbeteren dan? Ik kon niet inzien hoe ze dat fantastische gevoel van BOTW konden evenaren, maar achteraf bleek dat ik gewoon niet creatief genoeg had gedacht. Zwevende eilanden. The Depths. De mogelijkheid om onderdelen aan elkaar te lijmen en daar fantastische maar domme constructies van te maken. En wat was er veel te doen! Na BOTW was het de enige klacht die ik had dat die game wel wat leeg was. Verkennen is leuk, maar het is leuker als daar een beloning aan hangt… en dat hebben ze in Tears of the Kingdom dubbel en dwars goed gemaakt. Geheimen, honderden quests en outfits uit andere games, de game zit tsjokvol met content. En eerlijk, zo kan ik nog wel even doorgaan. Tears of the Kingdom is een pareltje en is, naast dat het een zeer hoog plekje op mijn “beste games ooit gespeeld”-lijst veroverd heeft, voor mij de beste game van 2023.

Randy

Ondanks dat de Nintendo Switch inmiddels al flink wat jaartjes meegaat, zijn er ook dit jaar weer behoorlijk wat leuke titels verschenen. Een gloednieuwe Zelda-titel, Super Mario Bros. Wonder maar natuurlijk ook de recent verschenen Super Mario RPG remake. Ook Pikmin 4 mogen we zeker niet vergeten. En hoe gaaf Super Mario Bros. Wonder, Pikmin 4 en The Legend of Zelda: TotK ook zijn, op een of andere manier wist Super Mario RPG me gewoon meer te pakken. Misschien komt het door de humor die het spel zeker heeft? Of door de fijne en toegankelijke gameplay of de super scherpe en schattige graphics? Of misschien is het toch mijn persoonlijke wens die ik al jaren had. Namelijk om mijn favoriete import-game uit mijn jeugd, Super Mario RPG, nog eens opnieuw te mogen beleven in de vorm van een remake. Die remake is er gekomen, en hoe!

Robert

Het leuke aan het spelen van Nintendo-games vind ik dat je altijd verrast kan worden door iets nieuws. Dat klinkt misschien gek met de zoveelste Mario-game die dit jaar is uitgekomen (Super Mario Bros. Wonder), maar het gebeurde toch weer. Ondanks dat ik mijzelf nu wel ‘ervaren’ mag noemen in het spelen van 2D- en 3D Mario-games. De werelden in deze game zijn zo kleurrijk, zo speels en soms bizar lastig, dat ik deze vakantie weer ga genieten. Eigenlijk wil ik niet één game bestempelen als GOTY, want ook Tears of the Kingdom verdient die titel gewoon. Alleen kan ik me er steeds niet toe zetten om verder te gaan. De wereld is zo immens groot en er gebeurt zoveel dat ik veel te lang blijf hangen in de beginfase. Ik heb me voorgenomen om deze vakantie lekker af te wisselen van kleurrijk en gezellig naar spannend en duister.

Misschien begint het aan de leeftijd te liggen, maar als ik ga gamen wil ik meestal gezellige en vrolijke games spelen. De grote boze wereld om ons heen is al zo verdrietig. Games als Super Mario Bros. Wonder, maar ook Song of Nunu, Let’s Sing en Sonic Superstars hebben dat dit jaar voor mij gedaan. In 2024 wil ik vooral games blijven spelen waar ik blij van word. Dat betekent meestal ook dat ze een goede (lees: geweldige) soundtrack hebben!